Amazon.com ha inserito in listinoper: secondo quanto riportato dal noto rivenditore, il gioco usciràin Nord America il 14 novembre al prezzo di 39.99 dollari e includerà tutti e cinque gli episodi della prima stagione.

La pagina prodotto non riporta altri dettagli, inoltre al momento il gioco non è stato inserito nel database delle divisioni europee di Amazon. Non ci resta che attendere eventuali comunicazioni in merito da parte di Telltale, la società ha in programma di supportare la console Nintendo con altri giochi, secondo alcuni rumor anche Batman The Enemy Within dovrebbe arrivare presto su Switch.