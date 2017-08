Battle Chasers Nightwar: rinviato il lancio della versione Nintendo Switch

hanno annunciato che la versionedisubirà un "leggero ritardo", e dunque non uscirà assieme alle edizioni Playstation 4, Xbox One e PC, che invece saranno disponibili a partire dal 3 ottobre 2017.

Battle Chasers Nightwar è un gioco di ruolo ambientato nell'omonimo universo fumettistico creato da Joe Madureira. Il titolo è sviluppato da un team costituito in larga parte da ex membri di Vigil Games -software house che ha dato vita alla serie di Darksiders- con la collaborazione dell'autore statunitense. Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo alla nostra anteprima e al trailer pubblicato nella giornata di ieri in cui ci viene presentato il cacciatore di demoni Alumon.