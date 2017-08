Battle Chasers Nightwar: un trailer introduce Alumon, il cacciatore di demoni

hanno pubblicato un nuovo trailer didedicato ad, il cacciatore di demoni. Il video ci permette di conoscere le abilità del personaggio: lo trovate in cima alla notizia.

Questa breve animazione di Powerhouse Animation (lo studio che ha realizzato la serie Castlevania su Netflix) segna il debutto di un nuovo eroe: Alumon, il cacciatore di demoni. Una volta membro di un ordine sacro di cacciatori di mostri, Alumon è stato bandito dall'ordine e ora opera come cacciatore di taglie, stipulando contratti e accettando denaro per i suoi incarichi, si occupa di esorcismi e di uccisioni se il lavoro lo richiede (a volte anche se non è richiesto).

Anche se Alumon possiede le abilità tradizionali dei sacerdoti combattenti del suo ordine, ha studiato moltissimo anche le arti oscure. Molti dei suoi incantesimi e delle sue abilità invocano la magia nera, spesso arrecando danni a se stesso o ad altri. L'intreccio con queste potenze oscure ha fisicamente cambiato Alumon, infatti è facilmente riconoscibile dai suoi capelli bianchi e dagli occhi di serpente. Per questa ragione, Alumon indossa una maschera.

