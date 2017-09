Battle Chasers Nightwar: un trailer introduttivo per il mago Knolan

hanno quest'oggi pubblicato un nuovo trailer per, titolo in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 3 ottobre, e su Nintendo Switch in un secondo momento . In questa occasione, veniamo introdotti al personaggio di

Knolan è un vecchio mago rinsecchito travolto dal rapido declino del Mana - la fonte di tutto il potere magico del mondo. In Battle Chasers: Nightwar, non è solo un portatore di sciagure ma anche un potentissimo guaritore, capace di far rialzare un compagno caduto in battaglia. Con il suo potente libro degli incantesimi ed un carattere irascibile, è molto più pericoloso di quello che possa sembrare. È capace di lanciare contro i suoi nemici dei missili occulti, palle infuocate e lance di ghiaccio e scatenare, inoltre, un incendio devastante. Uno tra i suoi colpi più potenti è la Chiamata dello Spettro: tentacoli da un altro mondo escono fuori da un portale per danneggiare i nemici.

Battle Chasers: Nightwar uscirà il 3 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, mentre arriverà su Switch con un "leggero ritardo". Qui, potete leggere di più sul gioco ispirato all'omonimo universo fumettistico creato da Joe Madureira.