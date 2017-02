Battle Islands Commanders disponibile ora per il download

ha lanciato oggi, il nuovo esplosivo gioco di strategia militare ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, secondo capitolo della celebre serie

Questo videogioco gratuito è caratterizzato da intensissimi duelli testa a testa e unisce le meccaniche di un Tower Defense a quelle dei giochi di carte collezionabili. I possessori di Xbox One e PS4 potranno inoltre approfittare di una promozione esclusiva per ricevere una cassa di approvvigionamenti bonus, creata specificatamente per ognuna delle due piattaforme.

Contenuti Bonus PlayStation Plus e Xbox LIVE

I giocatori Xbox One potranno contare sull’aiuto di una cassa approvvigionamenti bonus, creata esclusivamente per questa piattaforma e contenente oro extra, scorte, e una selezione di unità, al prezzo di €6.99. Durante la settimana di lancio (14 febbraio – 20 febbraio), i membri Xbox Gold potranno ottenere questa Cassa approvvigionamenti con uno sconto dell’85% sul prezzo originale, grazie alla promozione Deals With Gold.

I membri PlayStation Plus riceveranno gratuitamente una cassa approvvigionamenti bonus al mese, purché sia attivo l’abbonamento al servizio. Questa cassa esclusiva aiuterà i comandanti a progredire velocemente tra i ranghi. Infatti conterrà un assortimento casuale di scorte, carte comuni, carte rare e la possibilità di ottenere una carta epica!