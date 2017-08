Battle.net cambierà nome in Blizzard Battle.net a partire da Settembre

Con un post pubblicato sul sito ufficiale di World of Warcraft,ha confermato che il servizio di gioco onlinecambierà nome ina partire dal prossimo Settembre. Pubblicato il nuovo logo ufficiale.

Battle.net rappresenta il centro nevralgico di tutti i servizi online associati ai giochi del publisher, una piattaforma che a partire dal 1996 ha ospitato le partite e le storie di milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo. Già dall'anno scorso, però, Blizzard aveva dichiarato l'intenzione di abbandonare il marchio Battle.net, con l'idea di uniformare il nome della società con quello dei software e dei servizi.

Tuttavia, dopo un'attenta serie di considerazioni, la compagnia ha optato per una via di mezzo, decidendo di cambiare il nome del servizio in Blizzard Battle.net. In questo modo si manterrà comunque il nome originale, ma al tempo stesso verrà messo in evidenza anche il nome della compagnia, incontrando sia l'esigenza di uniformità espressa dalla società, sia la richiesta dei giocatori più affezionati di non abbandonare del tutto il marchio Battle.net (la cui scomparsa avrebbe potuto generare anche un pò di confusione tra gli utenti).

Il cambio di nome verrà applicato a partire da Settembre. A fondo pagina potete dare un'occhiata al nuovo logo del servizio.