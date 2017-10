Battle.net: modalità offline, gruppi e altre novità disponibili ora in Beta

I rumor trapelati qualche giorno fa riguardo il prossimo update disi sono rivelati veritieri: la piattaforma disi è aggiornata con tante nuove feature, per il momento disponibili solamente in Beta.

Come anticipato dai data-miner, la chat vocale ha subito numerosi miglioramenti e adesso presenta funzionalità simile a quelle di Discord, come la possibilità di creare gruppi di amici. Un'altra importante novità è costituita dalla modalità offline, feature richiesta a gran voce dalla community, che permetterà agli utenti di giocare indisturbati. Per concludere, è adesso possibile personalizzare il proprio profilo con avatar, messaggi, link ai propri canali social e così via. Cosa ne pensate di questo aggiornamento?