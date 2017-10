Battle.net: modalità offline e nuove opzioni per la chat vocale in arrivo?

Recentemente i data-miner hanno decifrato alcune stringhe di codice relative a Battle.net che potrebbero aver rivelato l'arrivo di un grande aggiornamento che introdurrà diverse importanti feature.

I dati raccolti parlano di una modalità offline, degli avatar personali e dell'ampliamento delle opzioni della chat vocale di gruppo della piattaforma di Blizzard, che in seguito all'update garantirà servizi simili a quelli che offre Discord. Sono inoltre state scovate delle icone che potranno essere utilizzate per personalizzare i propri gruppi, alcune delle quali dedicate a Destiny 2. Per il momento la software house non ha confermato né smentito queste informazioni, non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti. Cosa ne pensate di queste novità?