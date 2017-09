Dopo il teaser della scorsa settimana,ha annunciato il suo nuovo progetto, intitolatoe dedicato a smartphone e tablet. Il gioco è un Battle Arena 4v4 ad ambientazione fantasy, un titolo pensato per competere contro altri giochi mobile del genere, come

Il gioco sarà pubblicato in Giappone durante l'autunno su iOS e Android, distribuito come free-to-play con supporto per le microtransazioni. Pochi i dettagli emersi fino a questo momento, il publisher ha aperto le pre-registrazioni ma non ha ancora annunciato bonus specifici per questi ultimi.

Restiamo in attesa di maggiori dettagli su trama e gamplay, in apertura trovate il primo teaser di Battle of Blades.