Battleborn diventa free-to-play a partire da oggi su PC e console

, lo shooter multiplayer diispirato ai MOBA, diventa free-to-play a partire da oggi su(i giocatori Playstation 4 dovranno aspettare il 13 giugno). Previsti una serie di bonus per tutti gli utenti che hanno acquistato il titolo.

Per essere precisi, la versione gratuita del gioco è stata implementata attraverso un "Free-Trial", un periodo di prova senza scadenza, e quindi a conti fatti un free-to-play in piena regola. Il Free-Trial di Battleborn permetterà l'accesso completo al multiplayer, senza limiti di level-cap, con tutti gli eroi del roster messi a disposizione attraverso la rotazione settimanale. Con il passaggio al modello free-to-play, è stato inserito anche un marketplace per gli acquisti in-game (effettuabili sia con i crediti del gioco che con i soldi reali), ma chi ha già comprato Battleborn guadagnerà automaticamente lo status di Founder ottenendo i seguenti bonus:

1,000 Platinum

50,000 Crediti

Titolo “Founder”

Skin dorate per Mellka e Deande

5 Core Loot Packs

1 di ogni Command Faction Pack (5 in totale)

1 “Founder Loot Pack” che include: 1 equipaggiamento leggendario, 1 equipaggiamento boss leggendario, 2 equipaggiamenti di livello comune o superiore, equipaggiamento leggendario “Shard of Solus”, 4 oggetti Flair incluso “Founder’s Crown”

Vi ricordiamo che il Free-Trial di Battleborn è già disponibile su Steam e Xbox One, e arriverà anche su Playstation 4 il 13 giugno.