Battleborn: non sono previsti altri contenuti dopo l'aggiornamento autunnale

Randy Varnell, Creative Director di, ha annunciato chenon pubblicherà nuovi contenuti per il gioco dopo il lancio dell'aggiornamento autunnale, in attivo nelle prossime settimane.

Varnell ha specificato che i server resteranno comunque online ancora per qualche tempo, lo studio però non renderà disponibili ulteriori aggiornamenti o contenuti extra. Il Fall Update includerà alcune skin basate sui personaggi di Bordrlands, oltre a nuove Taunts e Finisher.

Battleborn non ha purtroppo riscosso il successo sperato e la conversione al modello di distribuzione Free-To-Play non ha dato i frutti desiderati. Randy Varnell fa sapere di essere ora al lavoro su un nuovo progetto di Gearbox Software, per il quale ricoprirà un "ruolo significativo", il titolo in questione dovrebbe essere il più volte rumoreggiato (ma mai annunciato) Borderlands 3.