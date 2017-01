Battleborn: il Winter Update è disponibile a partire da oggi

A partire da oggi è disponibile il nuovodi, il corposo aggiornamento che introduce molte novità in termini di gameplay, bilanciamento e ottimizzazione, e che tra le altre cose aggiunge il supporto a

Il Winter Update promette un miglioramento generale dello story mode, mappe e missioni ribilanciate, un'interfaccia grafica leggermente rivisitata, nuove ricompense e nuove skin. Al termine del prologo sarà possibile sbloccare tutti i 25 personaggi, e si potrà accedere al Dojo per allenarsi contro i bot. Confermato anche il supporto per PlayStation 4 Pro, con la possibilità di scegliere tra due modalità di visualizzazione: 1080p/60 fps e 4K (non nativi)/30 fps. In cima alla notizia vi abbiamo riportato il video che mostra le skill del nuovo personaggio di Beatrix. Vi ricordiamo che Battleborn è disponibile su PC, Xbox One e PS4.