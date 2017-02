ha annunciato una nuova promozione relativa al Premium Pass di: tutti coloro che acquisteranno il pass su Origin, PlayStation Store e Xbox Store da oggi al 15 marzo riceveranno in regalo i contenuti delladel gioco.

Acquistando il Premium Pass sarà dunque possibile ottenere anche il Red Baron Pack, il Pacchetto Lawrence D'Arabia, tre skin per i veicoli e cinque Battlepacks. La promozione è valida solamente per gli acquisti effettuati a partire da oggi (mercoledì 8 febbraio) e fino al 15 marzo compreso.

Ricordiamo che i possessori del Season Pass potranno scaricare con due settimane di anticipo il DLC They Shall Not Pass, in uscita a marzo.