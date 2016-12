Battlefield 1 ancora più realistico ed immersivo con due semplici ritocchi

, come altri sparatutto di casa DICE, non pecca sicuramente di bellezza grafica ed artistica. Il mondo del PC gaming, tuttavia, offre sempre degli spunti per riuscire a migliorare quanto di buono viene già fatto dagli sviluppatori e dagli artisti ingaggiati dalle software house.

Per quanto siano molto spesso delle pesanti e complesse mod a migliorare la resa grafica dei giochi PC, non è questo il caso che vi andiamo a riportare: lo YouTuber billyboyjennings ha molto semplicemente rimosso l'HUD dallo schermo, e modificato leggermente la gamma dei colori. Due ritocchi basilari, il cui risultato, però, è l'ottenimento di una maggiore sensazione di realismo ed immersione, fattori che sicuramente giocano un ruolo estremamente importante per il titolo in questione.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in calce, ricordiamo che Battlefield 1 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.