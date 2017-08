Nel corso della conferenza chesta tenendo in questo momento è stata rivelata una nuova modalità di, chiamata "Incursions", pensata e progettata appositamente per la scena competitiva in cui i giocatori si sfideranno in battaglie 5 contro 5.

Incursions sarà disponibile in closed alpha a settembre, gli utenti interessati possono registrarsi presso il sito ufficiale. Il publisher ha inoltre confermato che nello stesso mese sarà lanciata In the Name of the Tsar, la seconda grande espansione di Battlefield 1 che introdurrà il fronte russo e sei nuove mappe, mentre Turning Tides e Apocalypse arriveranno rispettivamente a dicembre e nei primi mesi del 2018.