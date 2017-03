Battlefield 1: con Amici Premium si potrà giocare gratuitamente nelle mappe DLC

L'attenzione di DICE verso la sua community di giocatori ha portato alla nascita di una nuova funzionalità all'interno di Battlefield 1: con Amici Premium, i possessori del Premium Pass potranno invitare a giocare nelle mappe DLC anche gli amici che non hanno acquistato quel contenuto.

Durante la creazione di un gruppo di gioco in Battlefield 1, qualora uno dei giocatori possedesse il Premium Pass, il gruppo diventerebbe Premium attivato. In questo modo tutti i membri di quel gruppo saranno abilitati a giocare sulle mappe DLC, a prescindere dal fatto che possiedano o meno quei contenuti.

Tuttavia l'iniziativa è soggetta ad alcune limitazioni:

● All'interno di un gruppo Premium attivato, solo i possessori del Premium Pass e dello specifico DLC guadagneranno XP giocando sulle mappe dell'espansione; i punti esperienza degli altri giocatori verranno invece congelati, restando disponibili in caso decidessero di acquistare il DLC in futuro.

● Solo i possessori del Premium Pass o della specifica espansione potranno fare lo spawn con armi e veicoli relativi a quel contenuto.

● Solo i possessori del Premium Pass o della specifica espansione otterranno i progressi relativi alle medaglie o alle voci di codice specifici del DLC.

La fase di testing di Amici Premium avrà inizio il 30 marzo, in concomitanza con il Battlefeset. Per i dettagli sul primo DLC di Battlefield 1, They Shall Not Pass, vi rimandiamo alla nostra recensione.