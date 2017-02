Battlefield 1: il contenuti del Winter Update saranno svelati oggi

Preannunciato nei giorni scorsi, ildisarà definitivamente svelato nel corso di questa giornata.terrà un livestream dedicato dalle ore 22:00 alle ore 23:00, presumibilmente sul canale Twitch di Battlefield

Al momento sappiamo molto poco sui contenuti che verranno introdotti con il Winter Update, ma i recenti server pubblici di prova suggeriscono il probabile ritorno dei nastri e la possibilità di votare la mappa successiva durante l'attesa dei matchmaking tra una partita e l'altra. A questo punto, non resta che attendere direttamente la parola degli sviluppatori di DICE.

Battlefield 1 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Per il mese di marzo, è attesa l'espansione They Shall Not Pass, che porterà i giocatori sui campi di battaglia francesi.