Battlefield 1: il DLC In the Name of the Tsar ha una data di uscita

ha annunciato quest'oggi la data di uscita del prossimo DLC di. Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile per il download a partire dal 5 settembre per i possessori del Premium Pass, e dal 19 settembre per tutti gli altri utenti.

L'espansione, che vi porterà sul fronte bellico più esteso della Prima Guerra Mondiale, include una vasta serie di novità per i giocatori di Battlefield 1, tra cui troviamo una nuova campagna, sei mappe multiplayer, la nuova modalità "Lancio di rifornimenti", l'esercito russo e degli ussari, una nuova cavalleria, veicoli, armi, e altro ancora. Per ulteriori informazioni, visitate questo link.

Battlefield: In the Name of the Tsar uscirà su PC, PS4 e Xbox One.