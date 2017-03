Battlefield 1 giocabile gratis nel weekend su PC e Xbox One

ha annunciato uno speciale free weekend dedicato a: dal 3 al 5 marzo gli utenti Xbox One e PC potranno provare gratuitamente la campagna e il comparto multiplayer dell'acclamato sparatutto targato

Su Xbox One, il gioco richiede l'abbonamento Xbox LIVE Gold, gli utenti Silver non potranno accedere alla versione di prova, la quale permette di provare liberamente la campagna e il multiplayer. Su PC invece la prova sarà ridotta a dieci ore di gioco, quattro modalità multiplayer e cinque mappe, inoltre sarà possibile provare le prime due Storia di Guerra della campagna.

In entrambi i casi, i progressi effettuati potranno essere importati nel gioco completo se deciderete di acquistarlo. Ricordiamo che sono in arrivo nuovi contenuti per Battlefield 1, recentemente Electronic Arts ha infatti svelato tutti i DLC inclusi nel Premium Pass.