ha annunciato una serie di interessanti iniziative legate a: iniziamo segnalando la possibilità per i possessori di Xbox One (solo abbonati Gold) di scaricare e giocare gratuitamente con il titolo DICE dal 22 al 24 settembre.

Durante il Free Weekend sarà possibile provare la campagna single player e tutte le mappe multiplayer del gioco base, inoltre durante il periodo indicato Battlefield 1 Revolution sarà in vendita con uno sconto del 40%.

Le novità però non finiscono qui perchè da oggi e fino al 30 settembre tutti i possessori del gioco (indipendentemente dalla piattaforma) potranno scaricare e giocare gratis con i DLC They Shall not Pass e In the Name of the Tsar.