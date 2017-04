Battlefield 1: in arrivo i Plotoni e gli aggiornamenti mensili

Tramite un post sul blog ufficiale del gioco,ha annunciato un'importante novità per i giocatori di: d'ora in avanti, la software house svedese aggiornerà il suo sparatutto con nuovo contenuti ogni mese, abbandonando la cadenza "stagionale" che prevedeva quattro aggiornamenti principali in un anno intero.

"Ci impegniamo da sempre a garantire la migliore esperienza di gioco in Battlefield 1. In passato, questo lo abbiamo fatto sotto forma di patch stagionali. Considerato tutto quello che abbiamo in programma per Battlefield 1, abbiamo deciso di puntare su aggiornamenti mensili. In questo modo potremo farti avere più velocemente quello che desideri", si legge sul blog ufficiale.

DICE ha anche annunciato l'arrivo dei Plotoni: grazie a questi, potrete unirvi ai vostri amici in battaglia per formare unità militari e ottenere vittorie lampo. Maggiori dettagli saranno riferiti in futuro dallo sviluppatore.

A maggio sono in arrivo miglioramenti all'infrastruttura online e al bilanciamento di gioco, con alcuni accorgimenti per "ottimizzare il flusso delle partite (specialmente in Operazioni)", e ad un aggiornamento del programma 'Noleggia un server di Battlefield 1'.

In calce alla notizia, infine, trovate nuovi concept art di In the Name of the Tsar, prossimo DLC del titolo.

Battlefield 1 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.