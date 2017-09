Battlefield 1: in arrivo una nuova patch per il bilanciamento delle armi

ha pubblicato una nuova patch nel CTE (Community Test Environment) di: l'aggiornamento sarà disponibile a settembre per tutti e porterà in dote un miglior bilanciamento delle principali armi del gioco.

Sebbene al momento non sia stato diffuso un changelog, DICE ha rivelato che le mitragliatrici e le SMG godranno di una potenza di fuoco maggiore, inoltre verrà migliorata la precisione dei fucili semi-automatici, nel complesso l'update dovrebbe ribilanciare la maggior parte delle bocche da fuoco.

Ricordiamo che a partire da domani gli abbonati Battlefield Premium potranno scaricare In the Name of the Tsar, nuovo DLC del gioco disponibile dal 19 settembre per tutti.