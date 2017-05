Battlefield 1: in futuro potrebbero arrivare nuovi eserciti

Durante l'ultima, il CEO diha dichiarato che le prossime espansioni diincluderanno nuovi eserciti. Stando a un'attenta analisi pubblicata dallo youtuber, potrebbero arrivare le armate giapponesi e australiane.

Tanto per cominciare, sappiamo che l'espansione intitolata In the Name of the Tsar (in arrivo questa estate) introdurrà le forze russe, ma in futuro verranno rilasciati altri 2 DLC, uno dei quali sarà ambientato nella battaglia di mare di Turning Tides. Stando all'analisi condotta nel video che vi abbiamo proposto in cima, in questa battaglia ha combattuto la New Zeland Army Corps (ANZAC), mentre altri indizi scovati dallo youtuber potrebbero suggerire l'arrivo degli eserciti giapponesi, bulgari e rumeni.

Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dichiarazioni da Electronic Arts e DICE.