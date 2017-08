Lo YouTuber inglese Westie (molto vicino allo studio) ha rivelato di essere venuto a conoscenza della data di uscita di, nuova espansione di. Secondo quanto riportato, il pacchetto sarà disponibile dal 5 settembre per gli abbonati

Tutti gli altri potranno scaricare il DLC a partire dal 19 settembre, due settimane dopo il lancio in Early Access per i membri Premium. Al momento, Electronic Arts non ha confermato le date diffuse da Westie, lo YouTuber in passato ha dimostrato di avere forti legami con DICE, non è escluso dunque che le informazioni riportate siano corrette, restiamo in attesa di conferme o smentite.