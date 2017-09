Battlefield 1: introdotto il supporto all'HDR10 con la nuova patch

ha ufficialmente annunciato la disponibilità della patch 1.13 di, con cui la software house svedese ha spianato la strada per l'arrivo del DLC, espansione già disponibile per i possessori del Premium Pass, e in arrivo il 19 settembre per tutti gli utenti.

Oltre a preparare il terreno per l'arrivo di tutti i contenuti e le novità della nuova espansione, l'aggiornamento è inoltre mirato alla risoluzione di diversi bug e al bilanciamento di gioco, nonché all'introduzione del supporto all'HDR10, grazie al quale i colori di Battlefield 1 appariranno ancora più vividi e spettacolari.

Battlefield 1 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il DLC In the Name of the Tsar è disponibile per i possessori del Premium Pass, mentre sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dal 19 settembre.