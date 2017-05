ha pubblicato una nuova immagine promozionale di, secondo DLC di: l'artwork in questione conferma di fatto la presenza di soldati di sesso femminile, una delle grandi novità di questa espansione.

In The Name Of Tsar introdurrà infatti il primo Battaglione della Morte femminile, un team di soldatesse russe pronte a tutto pur di onorare il nome e la memoria del loro leader. Maggiori dettagli sul prossimo DLC di Battlefield 1 dovrebbero arrivare nel corso dell'evento EA Play, in programma sabato 10 giugno alle 21:00, ora italiana.