ha inaugurato lo scorso venerdì il nuovo evento didenominato, attualmente in corso e in programma fino al 23 luglio.pone come obiettivo il superamento di tre diverse missioni in multiplayer.

Al raggiungimento di ogni obiettivi i giocatori riceveranno una ricompensa come il raddoppio dei punti esperienza, tre dog tag esclusive e una nuova arma, ovvero il coltello LVC Arditi, ottenibile solo completamente le Summer Mission al 100%. L'evento terminerà ufficialmente il 23 luglio, come annunciato nelle scorse ore dal publisher, dunque affrettatevi a partecipare per sbloccare le nuove ricompense previste.