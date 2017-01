Battlefield 1: l'ultima patch migliora sensibilmente il framerate su PS4

Battlefield 1, sparatutto di DICE ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, ha ricevuto un’aggiornamento alla fine del 2016. Se fino ad ora i cambiamenti erano lasciati alle sensazioni, i colleghi di Digital Foundry hanno sciolto ogni dubbio realizzando un video confronto tra le versioni pre e post patch su PlayStation 4 e Xbox One.

Come è immediatamente visibile dal grafico in sovrimpressione, la versione per la console di Sony ha un framerate nettamente migliorato che, durante le fasi di gioco proposte dal filmato, non scende mai sotto i 60fps. Il raggiungimento di questo obbiettivo pare sia stato raggiunto con l’introdizione più frequente della risoluzione dinamica, anche se non viene specificato in che quantità. La versione Xbox One, invece, godeva di prestazioni generalmente migliori al lancio e, sebbene la patch ottimizzi ulteriormente l’esperienza di gioco, i cambiamenti non hanno avuto lo stesso impatto rispetto a quanto visto su PlayStation 4.

In aggiunta, contrariamente a quanto spesso riscontrato, la patch non sembra avere controindicazioni di sorta, a dimostrazione dell’abilità di DICE sulla pulizia del prodotto. Il developer continua a supportare lo sparatutto con nuovi contenuti, e il prossimo 18 gennaio è in arrivo la nuova modalità di gioco chiamata Bleed Out.

Battlefield 1 è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.