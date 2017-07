Battlefield 1: un leak svela 5 nuove armi del DLC In The Name Of The Tsar

Grazie ad un video emerso su internet, veniamo a conoscenza che, prossimo DLC previsto per lo sparatutto, porterà sul campo di battaglia altre 5 armi, che si uniscono alle 6 svelate in precedenza.

In uscita a settembre, In The Name Of The Tsar sarà la più grande espansione per Battlefield mai realizzata, e i giocatori potranno prendere il controllo dell'esercito russo in sei nuove mappe. Le armi svelate quest'oggi comprendono il Maxim SMG prototype per la classe d'assalto, il General Lie rifle per il medico, Perino Model 1908 LMG per la classe di supporto, Vetterli M1870 rifle per lo scout e, per finire, l'Obrez, descritto come un fucile bolt action.

Battlefield 1 è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.