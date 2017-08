Battlefield 1: il Lupkow Pass Update è ora disponibile

hanno annunciato che il nuovo Lupkow Pass Update diè ora disponibile per il download. L'aggiornamento aggiunge la prima mappa inclusa nell'espansionee risolve una serie di problemi tecnici.

Come suggerisce il nome dell'update, l'aggiornamento include la nuova mappa Lupkow Pass, un'arena ambientata in Russia caratterizzata da una struttura verticale, ma sarà riservata soltanto a coloro che hanno acquistato il Season Pass o l'espansione singola di In the Name of the Tsar.

L'update risolve inoltre una serie di bug riguardanti le armi, i veicoli, le mappe, la modalità spettatore, l'interfaccia utente e altro ancora. Per conoscere tutti i dettagli della patch, potete consultare il changelog completo al seguente indirizzo.

Ricordiamo che a partire da ieri è disponibile Battlefield 1 Revolution, pacchetto che include il gioco base e il relativo premium pass.