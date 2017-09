Battlefield 1, ME: Andromeda e Titanfall 2 fra i giochi EA in saldo sul PS Store

inaugura da oggi una nuova sessione di sconti suldedicati ai titoli. L'elenco, che potete raggiungere a questo indirizzo , include alcuni fra i franchise più rinomati del publisher.

Tra le offerte più invitanti, vi segnaliamo quelle su Battlefield 1 Revolution (ora a 34,99 euro), edizione completa dello sparatutto ambientato nel primo conflitto mondiale; Titanfall 2 (ora a 19,99 euro) e Titanfall 2 Ultimate Edition (ora a 29,99 euro); Mass Effect: Andromeda (ora a 29,99 euro); Need for Speed (ora a 19,99 euro); Dragon Age: Inquisition (ora a 6,99 euro) e Dragon Age: Inquisition - Edizione Gioco dell'Anno (ora a 9,99 euro); Unravel (ora a 4,99 euro); Mirror's Edge Catalyst (ora a 9,99 euro) e altri ancora.

Disponibili da oggi anche gli sconti "Digital Zone", con cui potete risparmiare sull'acquisto di numerosi videogiochi indie. Tra i titoli in saldo, troviamo Pyre, Verdun, The Sexy Brutale, Superhot, soltanto per citarne alcuni. Qui, potete dare uno sguardo all'elenco completo. Ricordiamo infine che la nuova offerta della settimana vi permette di acquistare Overwatch a prezzo scontato.