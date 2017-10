ha pubblicato nel CTE (Community Test Environment) dii nuovi contenuti che faranno parte del DLC, in arrivo su tutte le piattaforme durante il mese di dicembre.

Accedendo al CTE potrete provare le nuove mappe Achi Baba e Cape Helles, sebbene in versione non definitiva, come specificato dagli sbviluppatori. Presenti anche sei armi da fuoco e tre armi corpo a corpo.

La scorsa settimana, Battlefield 1 si è aggiornato con l'update di ottobre, inoltre a novembre arriveranno le Operazioni e il nuovo aggiornamento che includerà il supporto per Xbox One X.