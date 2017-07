Durante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari del trimestre appena concluso,ha annunciato che alla Gamescom di Colonia svelerà alcuni dettagli sul futuro dinel mondo eSports.

DICE ed Electronic Arts stanno lavorando su numerose novità in questo senso e una modalità eSports sarà svelata proprio alla fiera tedesca, insieme ai primi piani per portare Battlefield 1 nel mondo dei tornei e delle competizioni professionistiche.

Non ci resta dunque che attendere la Gamescom per saperne di più, lo showcase di Electronic Arts è in programma per lunedì 21 agosto alle 18:30, ora italiana.