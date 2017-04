Battlefield 1: la nuova mappa "Le notti di Nivelle" sarà disponibile a giugno

Con un annuncio a sorpresa, DICE ed Electronic Arts hanno da poco svelato una nuova mappa che sarà resa disponibile a giugno per tutti i possessori del Premium Pass di Battlefield 1. Vediamo dunque quali sono le informazioni che sono state condivise per Le notti di Nivelle.

Chemin des Dames, 1917. Mentre le tenebre calano sui campi di battaglia attorno a Malmaison e Soupir, le batterie tedesche e francesi si apprestano a sostenere le proprie truppe sul terreno di guerra. I colpi dell'artiglieria, i riflettori e la luna illuminano la notte, svelando la lunga rete delle trincee. La chiave per la vittoria sarà il lavoro di squadra, mentre i giocatori lotteranno per conquistare ogni centimetro di terreno.

Le notti di Nivelle sarà una mappa esclusiva per i possessori del Premium Pass di Battlefield 1, e non farà parte dei contenuti forniti nei pacchetti DLC. In altre notizie, DICE ha annunciato che aggiornerà il suo sparatutto a cadenza mensile.