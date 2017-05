Battlefield 1: la nuova patch è disponibile per il download su PC e console

ha da poco annunciato che la nuova patch diè ora disponibile per il download su PC e console. Si tratta di un aggiornamento correttivo, che va a rettificare tutta una serie di piccoli problemi che potevano talvolta affliggere le partite online.

Uno dei cambiamenti primari riguarderà le Playlist Operazioni: "Con questa modifica, da una partita completata in Operazioni sarete rimandati alla stessa modalità anziché uscire dalla playlist", ha spiegato DICE. "Tuttavia, vi ritroverete dall'altra parte del campo di battaglia. Per esempio, se avete iniziato nell'esercito francese nella prima Operazione, vi ritroverete sul fronte tedesco quando rientrerete in partita dopo la schermata 'Fine dell'Operazione'. Rimanere nello stesso server con gli altri giocatori, anziché tornare al menù principale, ridurrà le occasioni in cui sarete immessi in un server vuoto. Nei prossimi aggiornamenti intendiamo espandere ulteriormente questa feature". Per il changelog completo dell'update, vi rimandiamo al seguente indirizzo.

Battlefield 1 è disponible per PC, PS4 e Xbox One.