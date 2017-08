Battlefield 1 è ora disponibile nel Vault di EA Access e Origin Access

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato l'imminente arrivo dinel Vault di, riportandovi un chiaro indizio comparso sullo Store Xbox. Oggi abbiamo la conferma ufficiale che il gioco è entrato a far parte del servizio per tutti gli abbonati su

Dopo l'arrivo di Titanfall 2, quindi, a partire da oggi anche Battlefield 1 può essere giocato gratuitamente da tutti gli abbonati EA Access e Origin Access su PC e Xbox One. Oltre ad essere disponibile sulla console Microsoft, lo sparatutto DICE è adesso presente anche nel catalogo Origin Access per PC, come potete vedere visitando la pagina ufficiale del servizio.

Ricordiamo che Battlefield 1 ha superato i 21 milioni di giocatori in tutto il mondo, dando conferma del proprio successo su scala internazionale. A Settembre, inoltre, verrà pubblicata la nuova espansione In The Name of the Tsar.