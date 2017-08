Sebbeneednon abbiano ancora annunciato nulla in merito, alcuni report provenienti da Twitter segnalano la disponibilità del(Community Test Environment) dianche su PlayStation 4 e Xbox One.

Il CTE su console sarà accessibile almeno per il momento solo agli utenti in possesso del Premium Pass, il client potrà essere scaricato dalla sezione Extra del menu principale del gioco, il file pesa circa 39 GB su PlayStation 4 e 42 GB su Xbox One.

Tramite il Community Test Environment anche i possessori di console potranno provare in anteprima le nuove mappe e modalità di gioco in arrivo su Battlefield 1, così da poter fornire preziosi feedback agli sviluppatori.