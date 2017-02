Battlefield 1: primi video gameplay per le mappe Fort Vaux e Breccia

Grazie ai video pubblicati dallo YouTuber Westie, possiamo dare un primo sguardo a due delle nuove mappe che si aggiungeranno ai campi di battaglia di Battlefield 1 con il DLC They Shall Not Pass, incluse alcune aggiunte all’arsenale a disposizione dei giocatori.

Westie descrive Breccia come “la mappa più bella del gioco”, e ritrae un terreno dove i rottami dei carri lasciano il posto ai papaveri in fiore. Un ambiente apparentemente tranquillo che nasconde temibili imboscate. Fort Vaux è già stata resa disponibile per un breve periodo di tempo nella modalità Operazioni, e il video mostra il nuovo fucile Lebel bolt action in azione.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che il DLC They Shall Not Pass sarà disponibile nel mese di marzo. Seguendo questo collegamento potrete infine consultare i dettagli sui contenuti aggiuntivi.