Battlefield 1: il primo DLC gratuito è disponibile da oggi per tutti

A partire da oggi tutti i giocatori dipossono scaricare gratuitamente, il primo DLC in omaggio previsto per lo sparatutto DICE. L'update aggiunge una nuova mappa multiplayer e un lanciagranate a forma di balestra.

Sulle nostre pagine trovate il trailer ufficiale di Giant's Shadow, il primo DLC gratuito di Battlefield 1 disponibile da oggi per tutti gli utenti (i possessori del Premium Pass, invece, hanno potuto scaricarlo già dal 13 Dicembre). Per quanto riguarda la prossima espansione a pagamento, vale a dire They Shall Not Pass, bisognerà aspettare la data di rilascio fissata per Marzo 2017. Battlefield 1 è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4.