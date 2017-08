Battlefield 1 Revolution e The Escapist 2 tra le ultime novità di Xbox Store

Come di consueto,ha annunciato le ultime novità disponibili su: il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, Demo Giocabili, Beta e Preordini dei titoli in arrivo durante i prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft:

Novità giochi Xbox One

Blacksea Odyssey - 14,99 euro

Knock-Knock - 6,99 euro

ChromaGun - 14,99 euro

Madden NFL 18 Edizione G.O.A.T. - 89,99 euro (80,99 con EA Access)

The Escapist 2 - 19,99 euro

SwapQuest - 9,99 euro

Super Comboman: Smash Edition - 14,99 euro

I Guardiani della Galassia - Episodio 3

Battlefield 1 Revolution - 59,99 euro (53,99 euro con EA Access)

Bundle Battlefield 1 e Titanfall 2 - 89,99 euro (80,99 euro con EA Access)

Sonic Mania - 19,99 euro

Agents of Mayhem - 69,99 euro

I Pilastri della Terra - 39,99 euro

Preordini giochi Xbox One

The Crew 2 - 69,99 euro

Pure Farming 2018 - 39,99 euro

The Coma: Recut - 11,99 euro

White Noise 2 - 7,99 euro

Killing Floor 2 - 39,99 euro

Per quanto riguarda i nuovi Deals With Gold della settimana, vi segnaliamo la presenza di BioShock, Star Wars Battlefront e Titanfall 2. Inoltre sono disponibili i Games With Gold della seconda metà di agosto.