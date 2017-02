Battlefield 1: rivelate le quattro espansioni del Premium Pass

hanno oggi svelato le quattro espansioni facenti parte deldi. I possessori del Premium Pass, otterranno 14 giorni in anticipo accesso ad ognuna di queste espansioni, oltre a ricevere 14 Battlepack Superiore, accesso prioritario ai server e molto altro.

I DLC porteranno i giocatori a vivere la Grande Guerra nei panni dell'esercito francese e russo, e permetteranno anche di prender parte a delle battaglie combattute via mare. Oltre a nuove storie, sono previste 16 mappe multiplayer inedite, 20 nuove armi, e nuove classi elite. Di seguito, andiamo ad illustrarvi i singoli contenuti delle espansioni annunciate.

They Shall Not Pass

Gioca con uno dei più feroci eserciti della Prima Guerra Mondiale - i Francesi. Ingaggia battaglie selvagge attorno alla fornace di Verdun e discendi nei meandri di Fort de Veaux dove battaglie barbariche si consumano in corridoi pieni di gas nervino.

In the Name of the Tsar

Entra nel più grande fronte della Prima Guerra Mondiale con l'Esercito Russo. Corri in Galizia con i leggendari Ussari durante l'offensiva di Brulisov.



Turning Tides

Partecipa alla guerriglia anfibia della Prima Guerra Mondiale. Imbarcati e affronta intense battaglie navali e combatti a terra, in aria, e sul mare.



Apocalypse

Entra in azione nelle più famigerate battaglie della Prima Guerra Mondiale. Conquista territori contestati con strumenti brutali e armi uniche nate dalla disperazione. Preparati per l'Apocalisse.

Battlefield 1 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il DLC They Shall Not Pass arriverà entro il mese di marzo; non abbiamo invece alcuna informazioni circa le date di rilascio delle altre espansioni incluse nel Premium Pass.