Battlefield 1: scoperto un easter egg dedicato a Dark Souls

I giocatori iscritti al nuovo CTE (Community Test Environment) di, stanno avendo modo di provare in antprima i contenuti del DLC, la cui uscita definitiva è prevista entro il mese di marzo.

Provando la nuova mappa Rupture, i giocatori si sono imbattuti in un curioso easter egg dedicato alla saga di Dark Souls: uscendo fuori dai limiti della mappa nei pressi del punto di conquista C, è possibile scovare un particolare falò con al centro conficcata una spada; uno dei simboli più iconici del titolo di From Software. Nonostante questo, sembrerebbe che la spada non provenga da uno dei capitoli Souls, bensì faccia parte del contesto storico in cui Battelfield 1 prende luogo. Potete dare un'occhiata all'easter egg tramite il video che trovate in calce.

Battlefield 1 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Negli ultimi giorni si è vociferato l'arrivo della modalità Zombie all'interno del titolo di DICE.