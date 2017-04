Battlefield 1: scovato l'Easter Egg di Megalodon

Vi ricordate della spettacolare apparizione diin? Il gigantesco squalo estinto è stato scoperto anche in: a fondo pagina vi abbiamo riportato un video che vi spiega come scovare questo curioso Easter Egg.

Il Megalodonte, conosciuto con il nome di Carcharocles Megalodon, è una specie estinta di squalo di grandi dimensioni, noto per i suoi grandi denti (Megalodon deriva dal greco e significa proprio "grande dente"). Dopo la spettacolare apparizione in Battlefield 4, l'Easter Egg è stato riproposto in Battlefield 1: il video a fondo pagina vi spiega come scovarlo, facendolo apparire da una pozzanghera (in effetti è un ingresso in scena meno vistoso).

