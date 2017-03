Battlefield 1: server offline domani mattina su tutte le piattaforme

Il DLCdisarà disponibile per tutti dal 28 marzo, tuttavia gli utenti in possesso delpotranno cominciare a giocare alla nuova espansione già nella giornata di domani.

Al lancio del DLC, i server di Battlefield 1 andranno offline per circa un'ora: su PC l'update arriverà alle 8:00, su Playstation 4 alle 10:00 e su Xbox One alle 12:00 di domattina (orario italiano). Ovviamente, in questo arco di tempo non sarà possibile giocare online. Per ulteriori informazioni su They Shall Not Pass, vi consigliamo di legger la nostra recensione. Sulle nostre pagine trovate un filmato della mappa Verdun Heights.