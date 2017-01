Battlefield 1: i server privati arriveranno a breve, assicura DICE

Tramite il proprio profilo Twitter, Ali Hassoon diha assicurato che i server privati persono molto vicini al loro debutto. Tuttavia, prima di un rilascio ufficiale, è stato specificato che, probabilmente, la feature verrà prima testata in Community Test Environment.

"Ci siamo, la feature è molto vicina all'essere completa, ma potremmo decidere di testarla inizialmente in CTE prima di renderla pubblica". In aggiunta, è stato specificato che, nel momento in cui i server privati saranno resi disponibili per tutti, "le statistiche dettagliate dei giocatori potrebbero non essere mostrate, ma saranno aggiunte in un secondo momento".

In attesa di maggiori informazioni, ricordiamo che Battlelfield 1 è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. L'ultima patch del titolo di DICE ha migliorato sensibilmente il frame-rate di gioco, mentre un ulteriore aggiornamento permetterà, dal 18 gennaio, di accedere ad una nuova modalità di gioco custom.