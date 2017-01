Battlefield 1: settimana prossima ci sarà il reveal del DLC They Shall Not Pass

ha annunciato tramite il profilo Twitter ufficiale diche nel corso della prossima settimana si terrà il reveal della prima espansione del gioco, intitolata

La software house svedese ha pubblicato un breve teaser trailer in cui possiamo osservare un soldato e la bandiera francese sullo sfondo. Come annunciato qualche settimana fa, They Shall Not Pass ci catapulterà nella Battaglia di Verdun, in Francia. Due mappe saranno ambientate rispettivamente nel villaggio di Samogneux e nel Forte di Vaux, mentre una terza location sarà devastata dalle fiamme. DICE ha inoltre confermato che almeno in una delle nuove mappe saranno presenti fortificazioni sotterranee e che saranno introdotte armi e piastrine inedite. Il DLC uscirà a marzo, per avere informazioni dettagliate non ci resta che attendere qualche giorno. Ricordiamo che coloro che hanno acquistato il Premium Pass potranno accedere ai nuovi contenuti con due settimane di anticipo.