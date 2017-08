Battlefield 1 si prepara a entrare nel Vault di EA e Origin Access

Anche se non viene ancora mostrato tra i giochi gratuiti per gli abbonati al servizio,è stato segnalato sullo store Xbox One tra i nuovi titoli disponibili neldi. Il gioco potrebbe entrare a far parte del servizio nelle prossime ore.

Come vi abbiamo già riportato in questa notizia, del resto, l'arrivo di Battlefield 1 e Titanfall 2 nel Vault di EA Access e Origin Access era previsto esattamente in questo periodo. Considerando che l'FPS di Respawn Entertainment è già entrato nel Vault il 1° Agosto, è probabile che anche Battlefield 1 venga reso gratuito a breve per gli abbonati al servizio, magari nel corso delle prossime ore, come lascia intendere lo screenshot che vi abbiamo riportato in calce alla notizia (in cui possiamo vedere lo sparatutto DICE segnalati tra i nuovi titoli disponibili su EA Access).

Parlando del successo riscosso dal titolo, vi ricordiamo che Battlefield 1 ha superato i 21 milioni di giocatori in tutto il mondo.