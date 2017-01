Battlefield 1: il sistema anti cheaters sta bannando alcuni giocatori onesti

Nelle ultime ore, alcuni giocatori si sono lamentati del sistema anti cheaters utilizzato dallo sparatutto di DICE Battlefield 1. Sembra infatti che siano stati presi provvedimenti contro coloro che si sono dimostrati troppo bravi a giocare in maniera legittima.

L’utente kl-Spazmo, tramite un lungo post su reddit, ha condiviso quanto gli è capitato denunciando i problemi che affliggono il sistema FairFight, utilizzato per individuare i giocatori scorretti. Il veterano della serie Battlefield, ha ricevuto un primo ban temporaneo nel mese di dicembre, e data la sua natura competitiva, ha deciso di registrare ogni azione di gioco da quel momento in poi. Poco dopo aver riottenuto l’accesso al multiplayer, kl-Spazmo è stato nuovamente bannato nel mese di gennaio, questa volta in modo definitivo.

Dopo aver provato a contattare il servizio di Electronic Arts senza successo, kl-Spazmo ha deciso di comunicare direttamente su Twitter con Ali Hassoon di DICE, il quale gli ha promesso di investigare il suo caso. La critica sollevata dal giocatore nei confronti di FairFight consisterebbe nel fatto che il sistema non banni in base all’utilizzo di software di terze parti che consentono l’uso di cheat, ma semplicemente analizzando le statistiche dei giocatori, non permettendogli così di giocare a Battlefield 1 poiché “troppo bravo”.

Dopo un botta e risposta con DICE, il ban di kl-Spazmo è stato rimosso in attesa di maggiori delucidazioni. Dalla sua parte, il giocatore sostiene di possedere materiale video, sia di gameplay che di webcam, per dimostrare la sua innocenza, e promette di caricarlo a breve. Successivamente, altri giocatori hanno riscontrato il medesimo problema: l’utente di nome Minidoracat, che si piazza nelle zone alte della leaderboard globale del gioco, ha iniziato a caricare dei video che dimostrano la legittimità dei suoi risultati in-game.

Battlefield 1 è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.