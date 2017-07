Battlefield 1: lo sparatutto DICE supera i 21 milioni di giocatori

ha annunciato cheha superato i 21 milioni di giocatori registrati fino allo scorso giugno, confermando l'ottimo successo ottenuto dallo sparatuttoambientato durante la prima guerra mondiale. Buoni risultati anche per le vendite dei contenuti aggiuntivi.

Considerando che fino a pochi mesi fa il numero di utenti registrati ammontava a 19 milioni, appare evidente che Battlefield 1 continui a suscitare un certo interesse nei giocatori, grazie anche al continuo supporto garantito da DICE con il rilascio dei contenuti aggiuntivi. Oltre alla pubblicazione del prossimo DLC In the Name of the Tsar prevista a Settembre, infatti, durante la Gamescom di questo Agosto verranno annunciati ulteriori contenuti in arrivo su Battlefield 1.

Per scoprire tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.