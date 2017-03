Battlefield 1, They Shall Not Pass: un easter egg legato ad Up della Pixar

, la nuova espansione di, include un simpatico easter egg dedicato ad, celebre produzione cinematografica targata

Come potete notare dal video che trovate in calce, completando una sorta di puzzle ambientale sarà infine possibile far fluttuare in aria la casa del Signor Fredricksen (il protagonista del film) tramite dei palloncini con i colori della bandiera francese. Un altro simpatico easter egg, dopo quello dedicato alla serie di Dark Souls.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Battlefield 1 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Se non l'aveste già fatto, vi consigliamo di consultare la nostra Recensione di They Shall Not Pass, l'espansione che ha introdotto la fazione francese all'interno dello sparatutto di DICE.